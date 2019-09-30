Жительница Хакасии за деньги разрешила любовнику изнасиловать малолетних дочерей

Жительница Хакасии разрешила любовнику изнасиловать своих несовершеннолетних дочерей за деньги. Вопиющий инцидент произошел в Саяногорске в конце 2012 года, сообщает региональный Следственный комитет.

По версии следователей, 34-летняя женщина познакомила своего 53-летнего приятеля со своими детьми — девочками семи и восьми лет. Злоумышленник решил использовать детей для удовлетворения своих сексуальных потребностей и рассказал о намерениях их матери, пообещав ей денежное вознаграждение.

Женщину устроило предложение своего возлюбленного и вскоре замысел предполагаемых преступников был осуществлен. Стоит отметить, что мать девочек присутствовала при совершении преступления.

В настоящий момент злоумышленники задержаны. Им предъявлено обвинение по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». В ближайшее время горе-мамаша и ее «кавалер» предстанут перед судом.

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