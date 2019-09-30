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Чехова, качаясь на качелях на пляже, похвасталась ногами и идеальными ногтями

, 18:38 Фото 75

Телеведущая посвятила пост важности ухода за собой, в связи с чем получила сотни комплиментов.

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Фото, видео: Instagram @achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова похвасталась идеальным педикюром, находясь в отпуске на одном из жарких побережий. Светская львица опубликовала в Instagram снимок, на котором она, облачившись в легкое платье, позирует на качелях.

«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», — процитировала Чехова Александра Пушкина в подписи к фотографии, а затем рассказала о том, как она тщательно подходит к выбору мастера по педикюру.

Instagram @achekhova

«Очень красиво и аккуратно!» — прокомментировал пост один из поклонников.

«Суперский педикюр, очень красиво», — добавил другой.

«И вы красивая, и педикюр красивый», — сделал комплимент подписчик.

Телеведущая, в свою очередь, поблагодарила юзеров за лестные комментарии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анфиса Чехова удивила пользователей снимком без макияжа.

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