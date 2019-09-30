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  4. «Это шик»: Раскрепощенный образ Нади Дорофеевой восхитил подписчиков — фото

«Это шик»: Раскрепощенный образ Нади Дорофеевой восхитил подписчиков — фото

, 22:38 Фото 172

Солистка группы «Время и стекло» предстала на фото в шикарных длинных ботфортах.

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Фото, видео: Instagram @nadyadorofeeva

Солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева на своей странице в Instagram разместила фото, на котором позирует в нижнем белье, сидя на барном стуле. Все «самое интересное» 29-летняя знаменитость скрыла под курткой. На ее стройных и длинных ногах надеты ботфорты синего цвета.

«I'm blue da ba dee da ba daa», — озаглавила публикацию Надя Дорофеева словами из некогда популярной песни.

Instagram @nadyadorofeeva

Подписчики певицы, находясь в неописуемом восторге от ее нового образа, оставили под постом множество комментариев.

«Это просто какой-то секс»

«Куртка явно лишняя. Шикарный вид закрывает»

«Ты чего такая красивая?»

«Это шик», — пишут фанаты солистки «Время и стекло».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подписчики раскритиковали Надю Дорофееву за излишнюю худобу.

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