«Кости видны»: Подписчики раскритиковали Надю Дорофееву за излишнюю худобу

Солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева вместе с супругом сейчас находится на отдыхе, откуда делится с подписчиками в Instagram фотографиями. Недавно певица опубликовала селфи, на котором она запечатлена в коралловом купальнике. Знаменитость позирует у зеркала в туалетной комнате.

«Время плавать», — подписала снимок артистка.

Поклонники раскритиковали фото Дорофеевой, обвинив ее в излишней худобе. Фолловеры не стеснялись в выражениях, характеризуя фигуру Нади:

«Как доска… Печалька»;

«Надя, ну это уже ******, надо толстеть!»

«Это что, кости видны чуть выше тату?.. Ну это уже перебор… нужно немного поправляться»;

«Надюшка, честно говоря, ужасно. Фигура вообще как у скелета», — написали юзеры. (Орфография и пунктуация авторов сохранена — Прим. ред.)

«Жара!» Юзеры в восторге от едва поместившейся в топ груди «русской Кардашьян»

Однако нашлись и те, кто посчитал фото красивым, правда таких оказалось меньшинство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вера Брежнева и Надя Дорофеева ушли в отрыв на закрытой вечеринке — видео.