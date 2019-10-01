  1. Пятый канал
  4. «Греческое чудо»: Актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз

«Греческое чудо»: Актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз

, 2:16 Фото 157

О радостном событии звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @mariya_mironova_actress

Российская актриса Мария Миронова родила второго ребенка. Своей радостью 46-летняя звезда поделилась на странице в Instagram. Знаменитость рассказала, что младенец появилась на свет в греческой клинике, однако предпочла сохранить в секрете его пол и имя.

«Наше греческое чудо явилось в мир», — написала артистка под публикацией, сопроводив пост своей фотографией.

Instagram @mariya_mironova_actress

В комментариях поклонники принялись поздравлять новоиспеченную мать с прибавлением в семействе. Впрочем, некоторые не стали скрывать, что хотели бы увидеть фото наследника или хотя бы кадры из больницы. Однако, судя по всему, звезда не планирует делиться подобными снимками в ближайшее время — даже о своей беременности она сообщила практически накануне родов.

«От всей души поздравляю вас!»

«Поздравляю, здоровья вам и деточке».

«Счастья бесконечного!» — написали пользователи.

К пожеланиям присоединились и многие звезды шоу-бизнеса, в том числе актрисы Любовь Толкалина, Алика Смехова, Елизавета Боярская и Дарья Повереннова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Миронова рассказала несколько фактов об отце ребенка.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.64
0.22 70.72
0.40
Гороскоп на 1 октября: Близнецы, отложите плащ супергероя!

Последние новости

3:00
Река кипятка: автомобили оказались в водной ловушке после прорыва трубы в Петербурге
2:38
Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года
2:16
«Греческое чудо»: Актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз
1:44
«Мисс Украина-2019» отказалась давать интервью на украинском языке
1:18
Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой по прыжкам в высоту
0:55
Девушка за рулем каршерингового авто сбила пешеходов в Петербурге

Сейчас читают

Марии Максаковой назначена психиатрическая экспертиза в рамках квартирного спора
«Все висит уже»: Новый снимок «русской Кардашьян» разочаровал фанатов — фото
Жительница Хакасии за деньги разрешила любовнику изнасиловать малолетних дочерей

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев