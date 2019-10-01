«Греческое чудо»: Актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз

Российская актриса Мария Миронова родила второго ребенка. Своей радостью 46-летняя звезда поделилась на странице в Instagram. Знаменитость рассказала, что младенец появилась на свет в греческой клинике, однако предпочла сохранить в секрете его пол и имя.

«Наше греческое чудо явилось в мир», — написала артистка под публикацией, сопроводив пост своей фотографией.

Instagram @mariya_mironova_actress

В комментариях поклонники принялись поздравлять новоиспеченную мать с прибавлением в семействе. Впрочем, некоторые не стали скрывать, что хотели бы увидеть фото наследника или хотя бы кадры из больницы. Однако, судя по всему, звезда не планирует делиться подобными снимками в ближайшее время — даже о своей беременности она сообщила практически накануне родов.

«От всей души поздравляю вас!»

«Поздравляю, здоровья вам и деточке».

«Счастья бесконечного!» — написали пользователи.

К пожеланиям присоединились и многие звезды шоу-бизнеса, в том числе актрисы Любовь Толкалина, Алика Смехова, Елизавета Боярская и Дарья Повереннова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Миронова рассказала несколько фактов об отце ребенка.