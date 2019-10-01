Река кипятка: автомобили оказались в водной ловушке после прорыва трубы в Петербурге

Трубу с кипятком прорвало в Петербурге. На кадрах, которые опубликовали очевидцы в социальной сети ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что вода практически затопила дорогу, и припаркованные автомобили оказались в водном капкане. ЧП произошло в ночь на 1 октября на Гражданском проспекте.

В настоящий момент на месте прорыва работают экстренные службы города.

Есть ли пострадавшие в результате инцидента неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 115 жильцов многоэтажки по улице Хользунова в Воронеже были эвакуированы из-за батарей под напряжением. Проверка показала, что включенные электроприборы, в частности холодильник в одном из жилых помещений, давали напряжение на находившиеся рядом батареи парового отопления.