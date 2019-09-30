Специалисты нашли холодильник, от которого шел ток к батареям в жилом доме в Воронеже

После того, как 115 жильцов многоэтажки по улице Хользунова в Воронеже были эвакуированы из-за батарей под напряжением, в доме провели поквартирный осмотр. Проверка показала, что включенные электроприборы, в частности холодильник в одном из жилых помещений, давали напряжение на находившиеся рядом батареи парового отопления.
Как пишет ТАСС, представители УК «Мастер», в ведении которой находится данный дом, вместе сотрудниками Государственной жилищной инспекции по Воронежской области, проведя замеры силы тока в квартирах, обнаружили незаземленные электроприборы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в одной из квартир в Воронеже слесари срезали и заглушили батарею, предположительно, для того, чтобы разомкнуть цепь.