Специалисты нашли холодильник, от которого шел ток к батареям в жилом доме в Воронеже

После того, как 115 жильцов многоэтажки по улице Хользунова в Воронеже были эвакуированы из-за батарей под напряжением, в доме провели поквартирный осмотр. Проверка показала, что включенные электроприборы, в частности холодильник в одном из жилых помещений, давали напряжение на находившиеся рядом батареи парового отопления.

Как пишет ТАСС, представители УК «Мастер», в ведении которой находится данный дом, вместе сотрудниками Государственной жилищной инспекции по Воронежской области, проведя замеры силы тока в квартирах, обнаружили незаземленные электроприборы.

«Сегодня в присутствии представителя Государственной жилищной инспекции по Воронежской области были произведены замеры силы тока в квартирах и выявлено отсутствие заземления некоторых электроприборов. Так, в одном из жилых помещений при включенном холодильнике оборудование показало сразу 20 вольт на отопительном приборе рядом. Вероятнее всего, активное использование дополнительного электрооборудования и привело к появлению электричества на батареях», — цитирует агентство заявление пресс-службы УК «Мастер».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в одной из квартир в Воронеже слесари срезали и заглушили батарею, предположительно, для того, чтобы разомкнуть цепь.