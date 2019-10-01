И.о. завотделения онкоцентра Блохина освободили от должности

Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина Георгий Менткевич освобожден от должности исполняющего обязанности завотделением. Об этом журналистам сообщил руководитель онкоцентра Иван Стилиди.

« За хамское поведение я как руководитель центра вынес ему выговор. Менткевич занимал сразу две должности, одной из них была должность и. о. заведующего отделением. От этой должности он освобожден », — цитирует главу НИИ ФАН.

Незадолго до этого Георгий Менткевич вместе с другими врачами потребовал отстранить от работы нового руководителя учреждения и обеспечить прозрачность начисления заработной платы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медики онкоцентра опубликовали ролик, в котором рассказали о травле со стороны начальства, и, угрожая уволиться, потребовали смены руководства. По информации врачей, записавших видео, уже 26 детских онкологов написали заявление об уходе в связи с несправедливым начислением зарплат. Однако в НИИ Блохина опровергли информацию о массовых увольнениях сотрудников.