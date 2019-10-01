Дочь Джигана показала боксерский удар и бросок через бедро на родственниках

Дочки рэпера Джигана — одни из самых популярных юных контент-мейкеров отечественного Instagram. Не проходит и дня, чтобы звездный папа или мама — модель Оксана Самойлова — не поделились с подписчиками забавными кадрами с детьми в главных ролях. На этот раз музыкант разместил в соцсети видео, на которых тренирует среднюю дочь — Лею.

«Лея, покажи, что ты умеешь. Бросок через бедро! Нет, нет! Это прогиб! Надо через бедро!» — говорит строгий папа-тренер.

Пятилетняя Лея демонстрирует приемы рукопашного боя на собственной сестренке — восьмилетней Ариеле. Забавный ролик вызвал в сети бурю смеха и умиления. Побороть старшую сестру маленькой Лее так и не удалось, поэтому девочка переключилась на самого Джигана. Спортсменка начала бить папу в предплечье, демонстрируя весьма сильный для своих лет удар. В определенный момент отец «девчачьего» семейства даже поморщился от боли.

34-летний Джиган и 31-летняя Оксана Самойлова сыграли свадьбу семь лет назад и теперь воспитывают трех прекрасных малышек: Ариелу, Лею и маленькую Майю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер Джиган устроил пятилетней дочке грандиозную вечеринку.