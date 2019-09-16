Видео: Джиган устроил пятилетней дочке грандиозную вечеринку

Рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова устроили грандиозную вечеринку на пятилетие своей средней дочери Леи. День рождения у девочки был еще 3 сентября, но праздник сорвал ураган «Дориан». Семья отдыхала в Калифорнии и не смогла вылететь в Москву в назначенный день.

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Несмотря на задержку, праздник явно удался. Родители выложили в Instagram видео, на котором подробно запечатлен весь день именинницы. Утром папа за руку привел дочь по лестнице, украшенной воздушными шарами в зал, где ее ждала гора подарков. С помощью сестер Лея, которая от волнения не могла стоять на месте, распаковывала подарки.

Instagram @iamgeegun

Позже девочку ждала сафари-вечеринка с друзьями, на которой с днем рождения ее поздравляли аниматоры в костюмах льва, леопарда и прочих зверей. И снова малышке пришлось распаковывать гору подарков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ожидании надвигающегося стихийного бедствия семье Джигана в Калифорнии пришлось «сражаться в магазинах за воду, консервы и дошираки».