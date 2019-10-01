Легкоатлеток возмутили слишком откровенные ракурсы съемок на ЧМ в Дохе

Организаторы чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе оскандалились. Участницы спортивного события пожаловались на чересчур откровенные ракурсы фото и видео съемок, которые осуществлялись во время их забегов.

Легкоатлетка из Германии Джина Люкенкемпер утверждает — фотооборудование установлено таким образом, что зрителям передается слишком «интимная» картинка.

«Принимала ли женщина участие в разработке такого плана? Я так не думаю. Не думаю, что эти камеры так уж хороши. У меня возникает неприятное ощущение от такой съемки» , —заявила спортсменка Bild.

Поступившие многочисленные жалобы легкоатлеток в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) вынудили организаторов спортивного мероприятия «подчистить» фото и видеоотчеты с забегов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на совете IAAF в Дохе продлили отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики.