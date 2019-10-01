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Легкоатлеток возмутили слишком откровенные ракурсы съемок на ЧМ в Дохе

, 9:15 1 577

Из-за многочисленных возмущенных жалоб спортсменок организаторы вынуждены были «подчистить» фотоотчеты с забегов.

Фото: www.globallookpress.com / JOEL MARKLUND via www.imago-imag

Организаторы чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе оскандалились. Участницы спортивного события пожаловались на чересчур откровенные ракурсы фото и видео съемок, которые осуществлялись во время их забегов.

Легкоатлетка из Германии Джина Люкенкемпер утверждает — фотооборудование установлено таким образом, что зрителям передается слишком «интимная» картинка.

«Принимала ли женщина участие в разработке такого плана? Я так не думаю. Не думаю, что эти камеры так уж хороши. У меня возникает неприятное ощущение от такой съемки», —заявила спортсменка Bild.

Поступившие многочисленные жалобы легкоатлеток в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) вынудили организаторов спортивного мероприятия «подчистить» фото и видеоотчеты с забегов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на совете IAAF в Дохе продлили отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики.

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