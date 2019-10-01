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Запрет на использование открытого огня на балконах вступил в силу

, 12:50 Видео 47

Новые правила пожарной безопасности начали действовать в России с 1 октября.

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Фото, видео: РИА Новости / Павел Львов, Саид Царнаев

Запрет на использование открытого огня на балконах вступил в силу в России во вторник, 1 октября. По большей части новые правила пожарной безопасности касаются курильщиков. Курить на балконах жилых квартир теперь разрешено только в том случае, если это не создает угрозы соседям. При иных обстоятельствах курильщик должен будет заплатить штраф до пяти тысяч рублей в соответствии со статьей 20.4 КоАП за «Нарушение требований пожарной безопасности», подчеркивают в ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В случае причинения материального ущерба или чьей-либо смерти в результате неосторожных действий курильщика ему будет грозить уголовная ответственность», — говорится в сообщении.

Новые правила одобрены как Кремлем, так и Минздравом. Кроме того, с 1 октября вступают в силу некоторые нововведения для администраций медучреждений и кинотеатров. Ответственные лица будут обязаны информировать о действиях в случае начала пожара.

Помимо прочего, в больницах детские палаты и палаты для тяжелобольных теперь должны располагаться только на нижних этажах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие еще изменения произойдут в России 1 октября.

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