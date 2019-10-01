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«Какие красавицы!» Звезда сериала «Тест на беременность» показала сестру — фото

, 17:14 Фото 590

Анна Пескова выложила в Instagram семейный снимок.

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Фото, видео: Instagram @anna.peskova

Звезда сериалов «Тест на беременность» и «Морские дьяволы» Анна Пескова выложила в Instagram семейный снимок с сестрой, которая, как отметили поклонники артистки, оказалась эффектной блондинкой.

«Моя сестренка. Моя вторая половинка. Я просто хочу, чтобы ты была самой счастливой на свете. Бесконечно люблю. И тут я поняла, что у нас с тобой очень мало совместных фотографий. Нужно срочно это исправить!» — подписала фотографию Пескова.

Instagram @anna.peskova

«Какие красавицы!» — прокомментировал снимок один из поклонников актрисы.

«Какая она у вас эффектная!» — заметил другой.

«Сразу видно, что сестры», — добавил подписчик.

«Нереально красивые!» — не сдержался пользователь.

«Счастья вам обеим!» — пожелал юзер.

Анна Пескова, в свою очередь, поблагодарила поклонников за лестные отзывы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что артистка тайно стала матерью.

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