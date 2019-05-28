Актриса Анна Пескова, известная своей ролью в сериалах «Тест на беременность» и «Морские дьяволы», сообщила поклонникам радостную новость. Звезда призналась, что полтора года назад родила дочь.

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Долгое время артистка скрывала эту новость от общественности и планировала рассказать только после выхода в прокат новой кинокартины с ее участием. Однако информация о пополнении в семье Песковой неожиданно просочилась в прессу, и звезде сериалов пришлось сообщить о рождении малышки раньше.

«Честно скажу, что „раскрыть карты“ мы хотели на премьере 4 июня в кинотеатре Октябрь, но раз это уже стало достоянием общественности, я решила заявить сама, чтобы не провоцировать волну слухов и домыслов», — объяснила артистка.

На своей странице Instagram теледива опубликовала трогательную фотографию с дочерью. Поклонники Песковой, не ожидавшие таких известий, были очарованы снимком звезды с малышкой. Особо любопытные стали интересоваться, как актриса назвала дочку.

«Зря скрывала. Дети — счастье наше!»

«А как дочку зовут?»

«Какая великолепная новость! Поздравляю! Малышка сделала правильный выбор!»

«Аннушка, вы прекрасны! Я вами восхищаюсь! Поздравляю с рождением доченьки, будьте счастливы». — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуристку Ирину Слуцкую поздравляют с третьей беременностью.