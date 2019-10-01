«Уже октябрь»: Дочь Веры Глаголевой выложила в сеть «осеннее» фото

Старшая дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой Анна Нахапетова в своем аккаунте в Instagram опубликовала снимок, который по праву можно назвать «осенним». На фото 40-летняя артистка и балерина лежит на подушке с распущенными волосами, томно отведя взгляд в сторону.

«А на календаре уже октябрь», — написала под публикацией Анна Нахапетова, ниже разместив свой график спектаклей.

Instagram @anahapetova

Подписчики знаменитости отметили, что в условиях такого напряженного расписания очень сложно оставаться в форме и пожелали Анне Нахапетовой побольше положительных эмоций.

«Пусть октябрь принесет множество положительных эмоций, счастье и радость!»

«Замечательных вам спектаклей и сил!»

«Прелестная», — пишут поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на могиле Веры Глаголевой спустя два года после смерти установили памятник. Старшая дочь актрисы Анна Нахапетова выложила в сеть фотографии надгробия.