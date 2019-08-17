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  4. Фото: На могиле Веры Глаголевой спустя два года после смерти установили памятник

Фото: На могиле Веры Глаголевой спустя два года после смерти установили памятник

, 20:59 Фото 1 141

Старшая дочь актрисы Анна Нахапетова выложила в сеть фотографии надгробия.

Фото : ТАСС / Артем Геодакян

Спустя два года после смерти актрисы и режиссера Веры Глаголевой на ее могиле установили памятник. Фото надгробия в своем аккаунте в Instagram разместила старшая дочь артистки — балерина Анна Нахапетова.

16 августа в день памяти Веры Глаголевой на Троекуровском кладбище в Москве собрались ее друзья и коллеги, которые были потрясены монументом и окружающей его беседкой.

Стоит отметить, что родных актрисы часто и порой некорректно упрекали в том, что на ее могиле нет памятника. Дочь Веры Глаголевой в своем посте отметила этот неприятный момент.

«Это, наверное, своеобразный ответ всем тем, кто спрашивал меня про памятник, порой в оскорбительной форме. И может быть, хоть на чуть-чуть, вам станет стыдно», — написала Анна Нахапетова.

Помимо прочего, дочь актрисы в публикации поделилась впечатлениями одной из подруг Веры Глаголевой Ларисы Усовой, которая посетив ее могилу не смогла сдержать эмоций.

«Вчера над могилой Веры Глаголевой появился памятник. Увидев это чудо, я почти заплакала. Не знаю, кто автор, но лучшего невозможно было придумать. Чудесная, белая, абсолютно тургеневская беседка, внутри которой скамейка, на которую можно присесть, и кресло из металла, на котором лежит белая книга и шаль. Было полное ощущение, что Вера со мной, в этом доме, и ветер, который шуршал, казался мне ее легким дыханием», — процитировала Анна Нахапетова подругу мамы.

Вера Глаголева скончалась 16 августа 2017 года в одной из германских клиник от онкологического заболевания на 62-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Глаголевой трогательно почтила ее память.

Фото: На могиле Веры Глаголевой спустя два года после смерти установили памятник

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Instagram @anahapetova

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Instagram @anahapetova

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Instagram @anahapetova

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Instagram @anahapetova

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