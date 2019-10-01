«Отражение души»: Брежнева поздравила верующих с Днем Веры, Надежды и Любови

Певица Вера Брежнева в своем аккаунте в Instagram поздравила верующих с прошедшим Днем Веры, Надежды и Любови, который празднуется 30 сентября. 37-летняя знаменитость опубликовала пост, в котором разместила трогательное и одновременно душевное совместное фото со старшей дочерью Соней.

На снимке Вера Брежнева обнимает 18-летнюю девушку и мило улыбается, зажмурив глаза. Соня, в свою очередь, показывает ей язык.

Instagram @ververa

«Вчера у нас были именины: День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Пусть с опозданием, но хочу поздравить всех Надюш, Любочек, Софий, Сонечек и конечно моих тезок Верочек. Пусть не гаснет никогда над вашей головою путеводная звезда», — написала Вера Брежнева.

Подписчики экс-солистки «ВИА Гры» в комментариях поздравили ее и дочь с праздником, отметив красоту обеих.

«Принцессы»

«Какие вы прекрасные!»

«Вера, это как отражение души»

«С праздником, вас и вашу семью!» — пишут поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники упрекнули Брежневу в маленькой «пятой точке».