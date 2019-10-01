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«Трогательная»: Ирина Пегова показала фото в образе со спектакля

, 20:40 Фото 755

Актриса выложила в сеть снимок, сделанный в театральных декорациях.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Ирина Пегова в своем аккаунте в Instagram разместила снимок, сделанный в декорациях спектакля «№ 13D». На снимке артистка позирует в белом полупрозрачном гипюровом платье с коллегой по цеху Станиславом Дужниковым.

«Красоты никогда не бывает мало», — написала под фото Ирина Пегова.

Instagram @pegovairina

Поклонники заслуженной артистки РФ в очередной раз отметили ее красоту и трогательность, оставив в комментариях множество восторженных комплиментов.

«Как всегда прекрасна, с улыбкой доброй и искренней»;

«Трогательная»;

«Какая вы красивая женщина!»

«Ирина, вы просто прелесть в любом образе»;

«Такое сочетание доброты и красоты», — пишут фанаты актрисы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова в пышном платье восхитила поклонников.

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