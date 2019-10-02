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  4. Замглавы спецуправления ФПС МЧС Жуков найден мертвым в Подмосковье

Замглавы спецуправления ФПС МЧС Жуков найден мертвым в Подмосковье

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Тело подполковника было обнаружено в деревне Переделкино.

Фото: www.globallookpress.com / Michael Weber

Олег Жуков, занимавший должность заместителя главы специального управления ФПС МЧС России, найден мертвым в лесном массиве недалеко от деревни Переделкино в Подмосковье в ночь на 2 октября.

С места происшествия изъяты два телефона и служебное удостоверение.

По предварительным данным, подполковник свел счеты с жизнью.

На месте происшествия работает следственная группа. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства этого происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудника центрального аппарата СК РФ ударили ножом в Москве. Врачи боролись за его жизнь, но мужчина скончался в реанимации НИИ им. Н. В. Склифосовского, куда ранее был доставлен для оказания экстренной медицинской помощи.

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