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  4. Умер сотрудник центрального аппарата СК РФ, раненый ножом в Москве

Умер сотрудник центрального аппарата СК РФ, раненый ножом в Москве

, 13:44 Видео 236

По предварительной информации, нападавшим оказался 39-летний житель Санкт-Петербурга.

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Фото, видео: ТАСС/Петров Сергей, ТАСС /Петров Сергей, 5-tv.ru

В Москве скончался раненый ножом сотрудник Следственного комитета РФ, раненый во вторник, 1 октября, у здания СК в Техническом переулке.

По информации ТАСС, полковник Владислав Капустин скончался в реанимации НИИ им. Н. В. Склифосовского, куда ранее был доставлен для оказания экстренной медицинской помощи.

Как сообщает Интерфакс, напавший на старшего следователя одного из управлений Владислава Капустина, оказался уроженцем Санкт-Петербурга. Злоумышленнику 39 лет, его зовут Сергей Григорьев.

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По словам собеседника агентства, он находится в состоянии психического возбуждения. Известно, что мужчина неоднократно обращался с различными жалобами в органы власти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве у проходной одного из подразделений центрального аппарата СК России ножом ранили сотрудника Следственного комитета.

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