  1. Пятый канал
  4. Ивлеева, Ургант, Паль: Кто еще вошел в шорт-лист телевизионной премии ТЭФИ-2019?

Ивлеева, Ургант, Паль: Кто еще вошел в шорт-лист телевизионной премии ТЭФИ-2019?

, 19:11 33

Торжественная церемония объявления победителей состоится 2 октября в Московском театре мюзикла.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Организаторы телевизионной премии ТЭФИ на официальном сайте опубликовали список финалистов 2019 года. В их числе фигурируют Федор Бондарчук — номинация «Интервьюер», Михаил Швыдкой — «Ведущий информационно-аналитической итоговой программы», Иван Ургант — «Ведущий развлекательной программы».

Стоит отметить, что в список финалистов впервые вошла Анастасия Ивлева, причем сразу в двух номинациях — «Ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма» и «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма».

Победу в категории «Лучший актер телевизионного фильма/сериала» могут одержать Александр Паль, Владимир Машков и Сергей Бурунов. В списке финалистов в аналогичной женской номинации числятся Анна Михалкова, Яна Троянова и Мария Миронова.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-5 самых худших образов церемонии «Эмми-2019».

Читайте также

+5° Днём +7°
Ночью +3°
64.19
0.48 70.59
0.57
Гороскоп на 25 сентября: Водолеи, отдохните от умственной акробатики!

Последние новости

20:22
Видео: Дома у китайского чиновника обнаружили 13 тонн золота
20:11
«Лоскутки»: «Русская Кардашьян» показала соблазнила фанатов, надев бикини-шторки
19:59
Владимир Зеленский опубликовал в сети фото с Дональдом Трампом
19:52
Утром учения, вечером настоящий пожар: Что известно о жесткой посадке Boeing в Барнауле
19:46
Пять человек были госпитализированы после жесткой посадки Boeing 767 в Барнауле
19:29
Минюст хочет наделить приставов правом взламывать двери

Сейчас читают

Ким Кардашьян показала фото 20-летней давности и нарвалась на критику
«Люблю эту семью!» Лиза Галкина показала свой портрет, нарисованный мамой
«С днем рождения, легенда!» Уиллу Смиту исполнился 51 год

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев