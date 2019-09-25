Ивлеева, Ургант, Паль: Кто еще вошел в шорт-лист телевизионной премии ТЭФИ-2019?

Организаторы телевизионной премии ТЭФИ на официальном сайте опубликовали список финалистов 2019 года. В их числе фигурируют Федор Бондарчук — номинация «Интервьюер», Михаил Швыдкой — «Ведущий информационно-аналитической итоговой программы», Иван Ургант — «Ведущий развлекательной программы».

Стоит отметить, что в список финалистов впервые вошла Анастасия Ивлева, причем сразу в двух номинациях — «Ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма» и «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма».

Победу в категории «Лучший актер телевизионного фильма/сериала» могут одержать Александр Паль, Владимир Машков и Сергей Бурунов. В списке финалистов в аналогичной женской номинации числятся Анна Михалкова, Яна Троянова и Мария Миронова.

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