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  4. Волочкова рассказала, какие возможности открывает ее имя дочери Ариадне

Волочкова рассказала, какие возможности открывает ее имя дочери Ариадне

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О том, как воспитывает дочь, которой только что исполнилось 14, балерина рассказала в своей авторской колонке.

Фото: Instagram @ariadna_volochkova

Имя Анастасии Волочковой открывает перед ее дочерью Ариадной многие двери и делает для нее реальным то, что невозможно для других людей. Таким откровением балерина поделилась в своей авторской колонке для сайта Teleprogramma.pro.

«Ариадна прекрасно понимает, что она носит мою фамилию, является дочерью великой русской балерины и продолжает династию моего отца — Юрия Волочкова, чемпиона Советского Союза по настольному теннису», — без ложной скромности констатирует народная артистка Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

По ее словам, девочка не стесняется прямо попросить маму договориться, и после звонка или участия знаменитости в каком-либо мероприятии получает желаемое.

В качестве примера балерина приводит свое знакомство с руководством в гимназии на Ходынском поле, в которой сейчас учится Ариадна. Волочкова сразу предложила директору провести творческую встречу с учениками.

«Собрали в зале больше 500 ребят, станцевала партию умирающего лебедя, дети тоже свои номера показали, потом все получили автографы. Ариша сидела на первом ряду и сияла», — пишет Волочкова.

По ее словам, она все время старается, оставаясь в тени, сделать что-нибудь приятное для одноклассников Ариадны: договаривается об экскурсиях, организовывает квесты, как-то раз сводила в цирк «к друзьям Запашным». Но при этом дочери известной балерины часто достается от недоброжелателей матери.

«Иногда она пыталась защищать маму, заявляла: «Вы сначала станьте Анастасией Волочковой, а потом уже осуждайте», - рассказывает Волочкова.

По ее словам, она с самого начала настраивала Ариадну, что ей будут завидовать и «пытаться сделать гадости», но Анастасия учит никогда не мстить, не отвечать злом на зло, и быть порядочным человеком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова решила подарить дочери, которая увлекается конным спортом, породистого скакуна.

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