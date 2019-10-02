Волочкова рассказала, какие возможности открывает ее имя дочери Ариадне

Имя Анастасии Волочковой открывает перед ее дочерью Ариадной многие двери и делает для нее реальным то, что невозможно для других людей. Таким откровением балерина поделилась в своей авторской колонке для сайта Teleprogramma.pro.
По ее словам, девочка не стесняется прямо попросить маму договориться, и после звонка или участия знаменитости в каком-либо мероприятии получает желаемое.
В качестве примера балерина приводит свое знакомство с руководством в гимназии на Ходынском поле, в которой сейчас учится Ариадна. Волочкова сразу предложила директору провести творческую встречу с учениками.
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По ее словам, она все время старается, оставаясь в тени, сделать что-нибудь приятное для одноклассников Ариадны: договаривается об экскурсиях, организовывает квесты, как-то раз сводила в цирк «к друзьям Запашным». Но при этом дочери известной балерины часто достается от недоброжелателей матери.
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По ее словам, она с самого начала настраивала Ариадну, что ей будут завидовать и «пытаться сделать гадости», но Анастасия учит никогда не мстить, не отвечать злом на зло, и быть порядочным человеком.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова решила подарить дочери, которая увлекается конным спортом, породистого скакуна.