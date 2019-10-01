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  4. «Весь мир положу у ее ног»: Волочкова решила подарить дочери породистого коня

«Весь мир положу у ее ног»: Волочкова решила подарить дочери породистого коня

, 7:33 Фото 18

Балерина призналась, что первоначально хотела поставить дочь на пуанты, однако она для себя выбрала другой спорт и теледива не стала противиться интересам наследницы.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова не скрывает, что дочь Ариадна играет большую роль в ее жизни. Артистка готова сделать все, чтобы обеспечить своей наследнице хорошее будущее и для этого может даже поступиться собственными интересами.

В интервью KP.RU звезда рассказала, что раньше хотела поставить девочку на пуанты, однако, видя, что малышка увлекается конным спортом, бросила эту затею и стала поддерживать Ариадну в ее хобби.

«Ариша — моя главная награда в этой жизни, ей уже 14, а она такая умненькая, рассудительная. Мне для дочери ничего не жалко, весь мир положу у ее ног», — призналась Волочкова.

Балерина также намекнула, что готовит для своей любимицы грандиозный сюрприз. По информации инсайдеров, артистка подарит ей породистого коня. Вероятно, презент приурочен к именинам дочери звезды, которые она отмечала в понедельник, 30 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова трогательно поздравила дочь Ариадну с 14-летием.

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