«Весь мир положу у ее ног»: Волочкова решила подарить дочери породистого коня

Известная российская балерина Анастасия Волочкова не скрывает, что дочь Ариадна играет большую роль в ее жизни. Артистка готова сделать все, чтобы обеспечить своей наследнице хорошее будущее и для этого может даже поступиться собственными интересами.

В интервью KP.RU звезда рассказала, что раньше хотела поставить девочку на пуанты, однако, видя, что малышка увлекается конным спортом, бросила эту затею и стала поддерживать Ариадну в ее хобби.

« Ариша — моя главная награда в этой жизни, ей уже 14, а она такая умненькая, рассудительная. Мне для дочери ничего не жалко, весь мир положу у ее ног », — призналась Волочкова.

Балерина также намекнула, что готовит для своей любимицы грандиозный сюрприз. По информации инсайдеров, артистка подарит ей породистого коня. Вероятно, презент приурочен к именинам дочери звезды, которые она отмечала в понедельник, 30 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова трогательно поздравила дочь Ариадну с 14-летием.