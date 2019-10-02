Елизавета II отказывается делать операцию на колено

Состояние здоровья британской королевы вызывает опасение у ее родных.

Елизавета II наотрез отказывается ложиться в больницу. Врачи рекомендовали ей сделать операцию на колено, которое с давних пор беспокоит монаршую особу. Об этом пишет 7days.ru.

Семья королевы крайне опасается за ее самочувствие, ведь больное колено доставляет Елизавете крайне неприятные ощущения. Она передвигается, стиснув зубы от боли, но от госпитализации всячески отказывается. Королева утверждает, что просто не может позволить себе проваляться в больнице несколько недель.

Проблемы с коленом у монаршей особы начались еще в 2003 году, когда она неудачно упала, порвав связки на правой ноге. Операция прошла хорошо, но спустя много лет травма вновь дала о себе знать. Елизавета II в 2018 году призналась одной из посетительниц выставки цветов в Челси, что колено до сих пор доставляет ей массу неудобств. Теперь же старая болячка обострилась и не дает ей полноценно радоваться жизни. Родные королевы пытаются придумать, как уговорить ее лечь под нож хирурга.

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