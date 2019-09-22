Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в платье за 11 тысяч долларов

Меган Маркл вместе с принцем Гарри приехали на свадьбу близкой подруги Миши Нону и нефтяного магната Майкла Хесса в Рим. Герцогиня Сассекская предстала перед публикой в платье за 11 тысяч долларов, пишет StarHit.

Не приехать на торжество королевская чета просто не могла, ведь именно дизайнер Миша Нону устроила Меган и Гарри свидание вслепую. В результате встречи и случился этот союз.

Наряд Маркл представлял собой длинное черное платье с рукавами «буф» от Valentino. Свой образ герцогиня дополнила золотыми серьгами с бриллиантами, а волосы собрала в пучок. Однако, несмотря на элегантность, наряд герцогини был раскритикован. Дело в том, что, по мнению стилистов, она вышла за рамки этикета, ведь платье мало того, что было прозрачным, так еще и черного цвета, что считается совсем неподходящим для свадебных торжеств.

В Рим пара приехала коммерческим рейсом, оставив малыша Арчи дома с няней. Но уже известно, что 23 сентября у пары намечен визит в Кейптаун, после которого Гарри должен отправиться в турне по Африке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что королева Елизавета II разочарована поведением Меган Маркл.