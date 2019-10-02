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  4. Япония заявила протест КНДР в связи с очередными запусками ракет

Япония заявила протест КНДР в связи с очередными запусками ракет

, 5:38 Эфирная новость 41

Северная Корея произвела запуск двух ракет, одна из которых достигла экономической зоны Японии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE; 5-tv.ru

Северная Корея запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты.

Одна из них достигла экономической зоны Японии и упала всего в 50 километрах от острова Хонсю. Данных о разрушениях или повреждениях судов, или самолетов, пока нет.

Военные соседних с КНДР государств переведены в режим повышенной готовности и следят за обстановкой.

Токио выразил решительный протест Пхеньяну. Впрочем, официального подтверждения о запуске от Северной Кореи пока не последовало.

С июля республика осуществила уже несколько баллистических пусков в сторону Японского моря. Однако ранее информации о попадании снарядов на территории других стран не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что КНДР произвела запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

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