Япония заявила протест КНДР в связи с очередными запусками ракет

Северная Корея запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты.

Одна из них достигла экономической зоны Японии и упала всего в 50 километрах от острова Хонсю. Данных о разрушениях или повреждениях судов, или самолетов, пока нет.

Военные соседних с КНДР государств переведены в режим повышенной готовности и следят за обстановкой.

Токио выразил решительный протест Пхеньяну. Впрочем, официального подтверждения о запуске от Северной Кореи пока не последовало.

С июля республика осуществила уже несколько баллистических пусков в сторону Японского моря. Однако ранее информации о попадании снарядов на территории других стран не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что КНДР произвела запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.