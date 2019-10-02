Названа причина ухода Корниенко с поста директора ФСИН

Ушел в отставку директор Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко.

Связано это с возрастом: Геннадию Александровичу исполнилось 65, а это — предельный возраст нахождения на службе.

Информацию подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Должность директора ФСИН Корниенко занимал с 2012-го года.

Кто станет его преемником, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Геннадий Корниенко покидает пост директора ФСИН. Он являлся заместителем директора ФСИН с 2001 по 2002 годы, после чего был назначен директором Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации.