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  4. Названа причина ухода Корниенко с поста директора ФСИН

Названа причина ухода Корниенко с поста директора ФСИН

, 6:09 Эфирная новость 27

Обязанности директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко выполнял с 2012 года.

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Фото, видео: ТАСС / Почуев Михаил; 5-tv.ru

Ушел в отставку директор Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко.

Связано это с возрастом: Геннадию Александровичу исполнилось 65, а это — предельный возраст нахождения на службе.

Информацию подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Должность директора ФСИН Корниенко занимал с 2012-го года.

Кто станет его преемником, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Геннадий Корниенко покидает пост директора ФСИН. Он являлся заместителем директора ФСИН с 2001 по 2002 годы, после чего был назначен директором Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации.

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