Названа причина ухода Корниенко с поста директора ФСИН

Ушел в отставку директор Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко.
Связано это с возрастом: Геннадию Александровичу исполнилось 65, а это — предельный возраст нахождения на службе.
Информацию подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Должность директора ФСИН Корниенко занимал с 2012-го года.
Кто станет его преемником, пока неизвестно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Геннадий Корниенко покидает пост директора ФСИН. Он являлся заместителем директора ФСИН с 2001 по 2002 годы, после чего был назначен директором Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации.