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  4. «Начинался психоз!»: Настя Уколова о страшных последствиях экспресс-похудения

«Начинался психоз!»: Настя Уколова о страшных последствиях экспресс-похудения

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За короткий срок актрисе удалось сбросить семь лишних килограмм. Однако звезда уверена — эксперимент прошел неудачно: она вынуждена была обратиться к психологу.

Фото: Instagram @anastasiyaa_ukolova

Российская актриса, звезда сериалов «Деффчонки» и «Молодежка» Анастасия Уколова поведала поклонникам о своем питании и недавнем экстремальном похудении, во время которого за короткий срок ей удалось сбросить семь килограмм. Избавляться от лишнего веса звезде пришлось из-за съемок в новом проекте. Артистка с ужасом вспоминает время «быстрой» диеты.

«Это был эксперимент чистой воды, причем неудачный. Несмотря на то, что систему питания для меня разработал диетолог, я занималась с тренером почти каждый день, посещала массажиста и делала различные процедуры, стрелки на весах двигались очень медленно. Вес просто „стоял“ несколько недель. У меня начинался психоз: я не понимала, почему результата нет, хотя я прилагаю так много усилий. Эмоционально было очень тяжело», — поделилась звезда с 7days.ru.

Анастасия Уколова рассказала, что во время диеты начала раздражаться по пустякам и даже вынуждена была обратиться к психологу. По мнению актрисы, fast-диеты весьма сомнительное занятие, ведь вес, который ушел быстро, настолько же быстро и вернется.

«Все нужно делать постепенно, шаг за шагом убирать привычные продукты из рациона, постепенно нагружать себя в спортивном зале. Надо понимать, что килограммы, которые быстро ушли, так же быстро и вернутся, потому что организм испытал стресс. И это обидно», — сказала знаменитость.

В итоге экспресс-диета все-таки дала результат, и Анастасия Уколова похудела на семь килограмм. Однако последствия резкого похудения до сих пор дают о себе знать — морально актриса чувствует себя не очень хорошо.

Сейчас 25-летняя Настя Уколова питается по системе «8 на 16», это значит, что на протяжении 16 часов актриса не ест ни крошки. Артистка пропускает завтрак, а за 20 минут до приема пищи выпивает стакан воды. Знаменитость заменяет обычную пшеничную муку на кокосовую, а вместо сахара заправляет блюда и напитки сиропом топинамбура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настя Уколова показала, как отдыхает в Турции.

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