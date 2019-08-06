Российская актриса Анастасия Уколова сейчас находится на отдыхе в Турции. Она нежится под солнечными лучами, гуляет по городу и в это время делает фото и видео, которыми делится в Instagram.
Артистка опубликовала серию снимков в купальнике, которые были сделаны недалеко от отеля на турецком курорте. На кадрах теледива продемонстрировала свою фигуру в полный рост, чем побудила поклонников сделать ей многочисленные комплименты.
Фанаты не могли устоять перед красотой Уколовой. Одни хвалили ее ноги, вторые — стройную фигуру, а третьи восхищались нежными чертами лица девушки.
«Ноги-то от ушей».
«Худышка».
«Шикарная фигура!»
«Вы очень красивая, восхищаюсь вами».
«Эти губы — просто лучшее, что я видела в своей жизни», — отметили комментаторы.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Уколова поделилась очередным фото с отпуска в купальнике.