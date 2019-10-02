Пугачева пообещала прийти на вечер памяти Николая Караченцова в «Ленкоме»

Семья скончавшегося год назад актера театра и кино Николая Караченцова сообщила о проведении дня его памяти 21 октября 2019 года в театре «Ленком». В эту дату артист мог бы отпраздновать юбилей — свое 75-летие. На торжественное и печальное мероприятие пригласили Аллу Пугачеву. Примадонна дала обещание — она обязательно почтит память товарища и коллеги, сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о теплых отношениях между ее почившим супругом и Аллой Борисовной.

«Она очень любила Колю, даже хотела сыграть с ним в спектакле. Ей нравилось, как Коля поет, как двигается на сцене », — поведала вдова.

Помимо Примадонны на мероприятие в честь Николая Караченцова придут такие звезды отечественного шоу-бизнеса, как: Лариса Долина, Дмитрий Харатьян и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вдова Николая Караченцова о последних словах актера.