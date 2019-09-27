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  4. Вдова Караченцова рассказала об отношениях супруга с Аллой Пугачевой

Вдова Караченцова рассказала об отношениях супруга с Аллой Пугачевой

, 19:21 54

Людмила Поргина задумала провести вечер памяти народного артиста и пригласила туда Примадонну.

Фото: www.globallookpress.com © Dmitry Aremaev

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина готовится провести вечер памяти народного артиста, сообщает Teleprogramma.pro. Он пройдет ровно через год после его смерти — 21 октября 2019 года. Почтить память актера придут друзья и коллеги.

Как рассказала Поргина, особое приглашение от нее получит Алла Пугачева.

«Она очень любила Колю, даже хотела сыграть с ним в спектакле. Ей нравилось, как Коля поет, как двигается на сцене», — приводит издание слова вдовы.

Примадонну она считает близким человеком и хочет, чтобы певица явилась на встречу хотя бы в качестве зрителя.

Ранее 5-tv.ru писал, что Людмила Поргина, по ее собственному признанию, каждый день разговаривает с покойным Караченцовым и чувствует его заботу.

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