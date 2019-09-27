Вдова Караченцова рассказала об отношениях супруга с Аллой Пугачевой

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина готовится провести вечер памяти народного артиста, сообщает Teleprogramma.pro. Он пройдет ровно через год после его смерти — 21 октября 2019 года. Почтить память актера придут друзья и коллеги.
Как рассказала Поргина, особое приглашение от нее получит Алла Пугачева.
Примадонну она считает близким человеком и хочет, чтобы певица явилась на встречу хотя бы в качестве зрителя.
Ранее 5-tv.ru писал, что Людмила Поргина, по ее собственному признанию, каждый день разговаривает с покойным Караченцовым и чувствует его заботу.