Певица Лолита несколько заинтриговала подписчиков в Instagram. Артистка записала совместный ролик с мужчиной по имени Николай, который приехал к ней в гости. По словам Лолиты, они познакомились в интернете три года назад.

«Ко мне приехал Коля, с которым я познакомилась по интернету года три назад. Он печет потрясающую выпечку. Как свободный мужчина, он пришел ко мне с подарком, ведь в гости с пустыми руками не ходят. Принес машину с насадкой для пасты. То есть ты хочешь сказать, что я, свободная женщина, должна все бросить и начать готовить жрать?» — обратилась певица к мужчине.

Также Лолита пошутила, что некоторое время назад Николай уже угощал ее выпечкой, из-за чего она поправилась.

«А теперь поправлюсь от того, что буду делать макароны», — посетовала артистка.

«Каждой женщине и в 16, и в 35 хочется, чтобы рядом был любимый человек! Так что счастья вам, Лолита!» — прокомментировал пост поклонник.

«Желаю вам простых женских радостей», — добавил другой.

«Лолита, где взять такого же мужика?» — озадачилась подписчица.

Другие пользователи, в свою очередь, решили подыграть Лолите и рассказали, что тоже могут кое-что вручить певице. Например, сварочный аппарат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что артистка шокировала поклонников «голым» селфи.