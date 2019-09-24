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«Новый тренд»: Лолита шокировала поклонников и коллег «голым» селфи

, 23:39 Видео 155

Певица опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором очень внимательный зритель может уловить подвох.

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Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya

Лолита Милявская разыграла публику, выложив в своем Instagram видео, на котором — на первый взгляд — позирует в откровенном кружевном нижнем белье. Однако при просмотре ролика становится ясно, что это просто рисунок на толстовке.

«Я никого не хочу напугать, абсолютно никого. Но вот, все прячутся от меня, потому что думают, что я раздетая. А я не раздета. Это должно быть новым трендом. Это худи, которое специально сделано для моего клипа», — говорит в кадре 55-летняя певица.

Лолита утверждает, что с тех пор как с нее сняли мерки и пока шили наряд, она похудела и теперь выглядит практически так же, как на рисунке.

Instagram @lolitamilyavskaya

Ролик поразил не только поклонников певицы, но и коллег по эстраде.

«Я сначала офигел», — написал в комментариях Николай Басков.

«Ты и сама скоро станешь такой худышкой», — утешила Анита Цой.

«Лолааа, я понял, для следующего клипа попрошу сшить мне трусы с чехлом для хозяйства», — откликнулся Александр Буйнов.

Эпатирующее селфи артистка сняла в Минске, где, как она сообщила, приступает к съемкам нового клипа. Клуб, в который съемочная группа приехала рано утром, оказался «убит и грязен, как из фильмов Тарантино». Но певица обещает, что клипе этого видно не будет.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Лолита рассказала, что после расставания с молодым мужем Дмитрием Ивановым похудела в талии на 14 сантиметров.

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