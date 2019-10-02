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  4. В Москве глава «Юнармии» больше года развращал 15-летнюю школьницу

В Москве глава «Юнармии» больше года развращал 15-летнюю школьницу

, 10:41 Срочная новость 52

Странности в поведении подростка заметила директор школы, в которой учится девочка.

Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл

Руководителя штаба Детско-спортивной школы «Юнармия» подозревают в том, что он больше года совершал сексуальные действия с 15-летней школьницей из поселка Фряново Московской области. Об этом сообщает KP.RU.

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