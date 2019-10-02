Руководителя штаба Детско-спортивной школы «Юнармия» подозревают в том, что он больше года совершал сексуальные действия с 15-летней школьницей из поселка Фряново Московской области. Об этом сообщает KP.RU.
В Москве глава «Юнармии» больше года развращал 15-летнюю школьницу
Сегодня, 10:41 Происшествия Срочная новость 52
Странности в поведении подростка заметила директор школы, в которой учится девочка.
Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
Читайте также
+8° Днём +12°
Ночью +5°
Ночью +5°
65.07
0.43 70.84
0.12
0.43 70.84
0.12
Нашли ошибку?
Спасибо! Мы получили Ваше сообщение.
Последние новости
- 10:51
- Лолита показала мужчину, с которым познакомилась в интернете — видео
- 10:41
- В Москве глава «Юнармии» больше года развращал 15-летнюю школьницу
- 10:21
- Список пострадавших в смертельном огненном ДТП в Санкт-Петербурге
- 10:18
- Пугачева пообещала прийти на вечер памяти Николая Караченцова в «Ленкоме»
- 9:45
- Мощные ливни обрушились на Европу, есть первые жертвы — видео
- 9:36
- Звезда «Дома-2» Должанский купил квартиру в Сочи за 7 миллионов рублей
Сейчас читают
Новости СМИ2
Комментарии
Войдите, чтобы написать:
Забыли пароль?