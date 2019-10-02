Американская модель, звезда соцсетей, обладательница пышных форм Блэк Чайна опубликовала в Instаgram «горячее» видео, на котором продемонстрировала пышные ягодицы, на заднем сидении кабриолета. Манекенщица с соблазнительными изгибами «станцевала пятой точкой» популярный танец тверк.

«Вы будете чувствовать себя уверенно и сексуально в самых модных нарядах!» — подписала пост знаменитость, рекламируя модный бренд одежды.

Поклонники 31-летней Блэк Чайны пришли в бешеный восторг от видео, на котором их кумир станцевала тверк. Пышные формы модели спровоцировали фанатов на множество лестных комплиментов в комментариях к публикации.

«Нужно больше такого контента!»

«Я схожу с ума!»

«Отлично выглядишь, девочка!» — написали фолловеры.

Однако некоторые подписчики Блэк Чайны в очередной раз принялись критиковать ее соблазнительные формы в неестественности.

«Встряхивай этот силикон!»

«Когда тебе исполнится 70 лет, я могу только представить, где все это будет висеть к тому времени»;

«Я так рад, что подобный тип телосложения теряет популярность!» — заявил хейтер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Блэк Чайна оголилась и показала поклонникам татуировку.