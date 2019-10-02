  1. Пятый канал
  4. Блэк Чайна в леопардовых лосинах свела с ума фанатов своим тверком — видео

Блэк Чайна в леопардовых лосинах свела с ума фанатов своим тверком — видео

, 12:36 Видео 39

Американская звезда «отожгла», демонстрируя пышные ягодицы, на заднем сидении кабриолета.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @blacchyna

Американская модель, звезда соцсетей, обладательница пышных форм Блэк Чайна опубликовала в Instаgram «горячее» видео, на котором продемонстрировала пышные ягодицы, на заднем сидении кабриолета. Манекенщица с соблазнительными изгибами «станцевала пятой точкой» популярный танец тверк.

«Вы будете чувствовать себя уверенно и сексуально в самых модных нарядах!» — подписала пост знаменитость, рекламируя модный бренд одежды.

Поклонники 31-летней Блэк Чайны пришли в бешеный восторг от видео, на котором их кумир станцевала тверк. Пышные формы модели спровоцировали фанатов на множество лестных комплиментов в комментариях к публикации.

«Нужно больше такого контента!»

«Я схожу с ума!»

«Отлично выглядишь, девочка!» — написали фолловеры.

Однако некоторые подписчики Блэк Чайны в очередной раз принялись критиковать ее соблазнительные формы в неестественности.

«Встряхивай этот силикон!»

«Когда тебе исполнится 70 лет, я могу только представить, где все это будет висеть к тому времени»;

«Я так рад, что подобный тип телосложения теряет популярность!» — заявил хейтер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Блэк Чайна оголилась и показала поклонникам татуировку.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.07
0.43 70.84
0.12
Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?

Последние новости

12:36
Блэк Чайна в леопардовых лосинах свела с ума фанатов своим тверком — видео
12:20
В Хакасии несколько городов остаются без отопления в заморозки — видео
12:08
Что известно о совращении школьницы руководителем «Юнармии» в Москве
11:51
В Санкт-Петербурге у популярного диетолога Бобровского угнали Cadillac
11:39
Умер король чешской поп-музыки Карел Готт
11:36
«Когда вырасту, куплю такую»: Темникова показала машину мечты — фото

Сейчас читают

Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?
Дочь Марка Захарова разрыдалась у гроба на похоронах отца
«Выход удался!» Ирина Пегова в пышном платье восхитила поклонников — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев