Песков не подтвердил отставку главы ФСИН

Известие об отставке директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что глава ФСИН покинул должность в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе — 65 лет. Информацию подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Пост руководителя уголовно-исполнительного ведомства Корниенко занимал с 2012 года. По неподтвержденной информации, его уход мог спровоцировать ряд скандалов с пытками и насилием в местах лишения свободы.

Так или иначе, представитель Кремля пока не подтвердил сообщение об отставке Корниенко.

«Указа не было, он не публиковался», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле назвали условия для обнародования стенограмм бесед Путина и Трампа.