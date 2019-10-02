  1. Пятый канал
  4. Песков не подтвердил отставку главы ФСИН

Песков не подтвердил отставку главы ФСИН

, 14:15 Видео 59

Пресс-секретарь президента России отреагировал на новость об уходе с поста Геннадия Корниенко.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Метцель Михаил, 5-tv.ru

Известие об отставке директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что глава ФСИН покинул должность в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе — 65 лет. Информацию подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Пост руководителя уголовно-исполнительного ведомства Корниенко занимал с 2012 года. По неподтвержденной информации, его уход мог спровоцировать ряд скандалов с пытками и насилием в местах лишения свободы.

Так или иначе, представитель Кремля пока не подтвердил сообщение об отставке Корниенко.

«Указа не было, он не публиковался», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле назвали условия для обнародования стенограмм бесед Путина и Трампа.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.44
0.37 71.47
0.63
Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?

Последние новости

15:36
«Гостеприимный и легкий!»: Елена Проклова об умершем композиторе Гии Канчели
15:26
Пилоту 5 мая аварийно посадившему самолет в «Шереметьево» предъявлено обвинение
15:20
«Вы чудесная!» Мария Горбань вдохновила поклонников видео из бассейна
14:58
«Богиня или королева?!» Ким Кардашьян показала пышные формы в нижнем белье
14:47
Пьяного мужчину в Поволжье избили ногами до смерти. Под подозрением полицейские
14:44
Видео: подозреваемого в убийстве сотрудника СКР в Москве доставили в суд

Сейчас читают

Блэк Чайна в леопардовых лосинах свела с ума фанатов своим тверком — видео
Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?
«Выход удался!» Ирина Пегова в пышном платье восхитила поклонников — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев