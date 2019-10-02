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«Травма очень тяжелая»: Врач о состоянии мигранта случайно раненого при задержании росгвардейцев

, 19:02 Видео 184

В Петербурге во время погони за росгвардейцами оперативники открыли огонь в сторону подозреваемых и попали в гастарбайтера.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Врач петербургской больницы прокомментировал ранение гражданина Узбекистана, которого сотрудники ОБЭП и ПК случайно ранили во время операции по задержанию бойцов Росгвардии. Инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга, сообщает 78.ru.

Изначально мигрант обратился в полицию с жалобой на двух росгвардейцев. По его словам, силовики вымогали у него семь тысяч рублей. Таких денег у приезжего не было, отчего он согласился на участие в оперативном мероприятии. Мужчина должен был при встрече передать подозреваемым меченые купюры. Злоумышленников планировали взять с поличным в служебной машине.

В момент передачи денег оперативники подошли к автомобилю. Увидев их, один из росгвардейцев ударил по газам. Машина с гастарбайтером внутри рванула с места. Во время погони полицейские открыли огонь из табельного оружия. Одна из пуль попала в мигранта. Взяточники на ходу выбросили раненого наружу, а следом за ним и деньги.

5-tv.ru

Вскоре беглецов догнали. Пострадавшего доставили в реанимацию. Как уточнил врач, проводивший операцию, потерпевший получил ранение в скуловую кость. Пуля прошла в непосредственной близости от жизненно важных органов.

«Как получилось, что у него ничего не задето при этом… (неизвестно — Прим.ред.). Травма очень тяжелая — миллиметр вправо или влево, и он бы сюда не доехал», — сказал медик.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Кубани сын чиновника устроил стрельбу из автомата.

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