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  4. Эндокринолог предупредила об опасности самостоятельного подбора диеты

Эндокринолог предупредила об опасности самостоятельного подбора диеты

, 8:10 24

Россиянам также рекомендуют не заниматься самолечением путем приема БАДов.

Фото: www.globallookpress.com

Самостоятельный подбор диеты и прием биологически активных добавок (БАД) могут нанести серьезный вред здоровью. Такие действия должны быть согласованы с врачом, сообщила Фатима Дзгоева — кандидат медицинских наук, терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России.

Диета представляет собой набор правил питания на время болезни. Поскольку она является частью лечения, эти правила должен устанавливать только врач, подчеркнула Дзгоева.

«Модные девочки в интернете не имеют права консультировать и лечить дистанционно. После них к нам попадают пациентки с испорченным здоровьем, которых потом приходится долго приводить в порядок», — цитирует ее RT.

Специалист отмечает, что это же правило распространяется на прием БАДов. Очень часто они попадают в магазины без должных исследований эффективности. Поэтому попытки самолечения нередко только усугубляют ситуацию, так как организм не может справиться с наплывом «непонятных веществ».

Особенно важно иметь это ввиду спортсменам, которым добавки прописывают фитнес-тренеры.

«Тренеры не имеют права назначать добавки, если у них нет образования, сертификата: это категорически неправильно», — резюмировала Дзгоева.

Как сообщал 5-tv.ru, особенную опасность представляют диеты, позволяющие похудеть быстро. О последствиях таких методов ранее рассказала звезда сериалов «Деффчонки» и «Молодежка» Анастасия Уколова.

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