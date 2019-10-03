Эндокринолог предупредила об опасности самостоятельного подбора диеты

Самостоятельный подбор диеты и прием биологически активных добавок (БАД) могут нанести серьезный вред здоровью. Такие действия должны быть согласованы с врачом, сообщила Фатима Дзгоева — кандидат медицинских наук, терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России.

Диета представляет собой набор правил питания на время болезни. Поскольку она является частью лечения, эти правила должен устанавливать только врач, подчеркнула Дзгоева.

« Модные девочки в интернете не имеют права консультировать и лечить дистанционно. После них к нам попадают пациентки с испорченным здоровьем, которых потом приходится долго приводить в порядок» , — цитирует ее RT.

Специалист отмечает, что это же правило распространяется на прием БАДов. Очень часто они попадают в магазины без должных исследований эффективности. Поэтому попытки самолечения нередко только усугубляют ситуацию, так как организм не может справиться с наплывом «непонятных веществ».

Особенно важно иметь это ввиду спортсменам, которым добавки прописывают фитнес-тренеры.

«Тренеры не имеют права назначать добавки, если у них нет образования, сертификата: это категорически неправильно» , — резюмировала Дзгоева.

Как сообщал 5-tv.ru, особенную опасность представляют диеты, позволяющие похудеть быстро. О последствиях таких методов ранее рассказала звезда сериалов «Деффчонки» и «Молодежка» Анастасия Уколова.