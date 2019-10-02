В Петербурге выясняют причины лобового столкновения иномарки и маршрутки на Волхонском шоссе. Из-за удара вспыхнула Мазда, огонь перекинулся на автобус. Пассажиров пришлось спасать очевидцам — маршрутка могла взлететь на воздух в любую минуту.

После сильного лобового удара вспыхнула иномарка, затем огонь перекинулся и на пассажирский ПАЗ. В салоне в этот момент находились тридцать человек.

Мужчина в иномарке сгорел заживо. По предварительным данным погибшему было 30 лет, работал на предприятии недалеко от места аварии. Почему вообще произошел пожар, и какая из машин загорелась первой, точно установит только экспертиза.

Подробности в видеосюжете Сергея Лескова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «СОГАЗ» окажет помощь пострадавшим в смертельном огненном ДТП в Петербурге.