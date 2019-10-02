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Подробности смертельного огненного ДТП в Петербурге — видео

, 20:47 Эфирная новость 227

В среду, 2 октября, на Волхонском шоссе столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль. В результате аварии один человек погиб, еще восемь пострадали.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В Петербурге выясняют причины лобового столкновения иномарки и маршрутки на Волхонском шоссе. Из-за удара вспыхнула Мазда, огонь перекинулся на автобус. Пассажиров пришлось спасать очевидцам — маршрутка могла взлететь на воздух в любую минуту.

После сильного лобового удара вспыхнула иномарка, затем огонь перекинулся и на пассажирский ПАЗ. В салоне в этот момент находились тридцать человек.

Мужчина в иномарке сгорел заживо. По предварительным данным погибшему было 30 лет, работал на предприятии недалеко от места аварии. Почему вообще произошел пожар, и какая из машин загорелась первой, точно установит только экспертиза.

Подробности в видеосюжете Сергея Лескова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «СОГАЗ» окажет помощь пострадавшим в смертельном огненном ДТП в Петербурге.

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