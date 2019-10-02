«СОГАЗ» окажет помощь пострадавшим в смертельном огненном ДТП в Петербурге

АО «СОГАЗ» выплатит компенсации пострадавшим в среду, 2 октября, в страшном ДТП в Петербурге. Так как гражданская ответственность владельца маршрутного автобуса, попавшего в ДТП, застрахована в АО «СОГАЗ», компания гарантирует получение компенсации пострадавшим пассажирам общественного транспорта.

Выплаты будут осуществляться на основании федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика».

Для получения компенсации пострадавшим необходимо подать в компанию соответствующий пакет документов.

В результате столкновения маршрутки и легковушки на Волхонском шоссе водитель последнего сгорел в салоне. Восемь пассажиров были госпитализированы с различными травмами в медучреждения Северной столицы.

Очевидцы жуткого ДТП рассказали 5-tv.ru, что пытались вытащить водителя из горящей машины, но у того искореженным металлом зажало ногу, а после огонь объял уже весь каркас иномарки.