Звезда «Папиных дочек» призналась, почему решилась на домашние роды

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова спустя почти год после появления на свет их второго с актером Артуром Смольяниновым сына решила поделиться своим психологическим состоянием, находясь в котором она бесповоротно решила рожать именно в домашних условиях.

27-летняя артистка поведала, что незадолго до разрешения от бремени, ее охватила тотальная паника — она категорически боялась ехать рожать в больницу.

« Да, мне было очень страшно. Я так и не нашла тогда идеальный роддом и так и не собрала сумку. Мне было очень страшно рожать », — приводит слова звезды StarHit.

Тем не менее, в тот самый день она погуляла, поела, а затем почувствовала, что начались схватки. К ним на дом приехала акушерка, и «процесс пошел полным ходом». Дарья вспоминает, что, безусловно, было тяжело, но через 12 часов 35-летний Артур уже держал на руках мальчика, которого счастливые родители назвали Марком.

Ранее Дарья Мельникова показала, как кормит сына грудью возле трансформаторной будки.