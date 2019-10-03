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Звезда «Папиных дочек» призналась, почему решилась на домашние роды

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Актриса Дарья Мельникова и Артур Смольянинов растят двух сыновей.

Фото: Instagram @melnikovadsh

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова спустя почти год после появления на свет их второго с актером Артуром Смольяниновым сына решила поделиться своим психологическим состоянием, находясь в котором она бесповоротно решила рожать именно в домашних условиях.

27-летняя артистка поведала, что незадолго до разрешения от бремени, ее охватила тотальная паника — она категорически боялась ехать рожать в больницу.

«Да, мне было очень страшно. Я так и не нашла тогда идеальный роддом и так и не собрала сумку. Мне было очень страшно рожать», — приводит слова звезды StarHit.

Тем не менее, в тот самый день она погуляла, поела, а затем почувствовала, что начались схватки. К ним на дом приехала акушерка, и «процесс пошел полным ходом». Дарья вспоминает, что, безусловно, было тяжело, но через 12 часов 35-летний Артур уже держал на руках мальчика, которого счастливые родители назвали Марком.

Ранее Дарья Мельникова показала, как кормит сына грудью возле трансформаторной будки.

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