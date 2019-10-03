Звезда «Папиных дочек» призналась, почему решилась на домашние роды

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова спустя почти год после появления на свет их второго с актером Артуром Смольяниновым сына решила поделиться своим психологическим состоянием, находясь в котором она бесповоротно решила рожать именно в домашних условиях.
27-летняя артистка поведала, что незадолго до разрешения от бремени, ее охватила тотальная паника — она категорически боялась ехать рожать в больницу.
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Тем не менее, в тот самый день она погуляла, поела, а затем почувствовала, что начались схватки. К ним на дом приехала акушерка, и «процесс пошел полным ходом». Дарья вспоминает, что, безусловно, было тяжело, но через 12 часов 35-летний Артур уже держал на руках мальчика, которого счастливые родители назвали Марком.
Ранее Дарья Мельникова показала, как кормит сына грудью возле трансформаторной будки.