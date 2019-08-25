Дарья Мельникова показала, как кормит сына грудью возле трансформаторной будки

Звезда «Папиных дочек» 27-летняя Дарья Мельникова любит удивлять подписчиков в Instagram. Недавно актриса поделилась с поклонниками фотографией, на которой она кормит восьмимесячного сына Марка грудью.

Дарья сидит на ступеньке…трансформаторной будки, а на коленке у нее лежит малыш.

«Все контент, сын мой… и это тоже контент» , — подписала в своем стиле снимок артистка.

Instagram @melnikovadsh

Некоторые подписчики высказали опасения, что артистка кормит ребенка в небезопасном месте. На этот комментарий Мельникова ответила, что «жить вообще небезопасно».

Кто-то из фолловеров высказался, что в таком возрасте уже поздно кормить грудью, но многие поддержали молодую маму и отметили, что она прекрасно выглядит. А короткая стрижка ей очень к лицу.

Одного из фанатов Дарья и вовсе вдохновила своим снимком на творчество.

«Стена будки, дверь стальная

(«Не влезай, убьет!»),

Даша с сыном, как родная,

Все сидит и ждет…» — сочинил четверостишие один из юзеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Мельникова одолжила у мужа костюм на фотосессию.