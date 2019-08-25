  1. Пятый канал
  4. Дарья Мельникова показала, как кормит сына грудью возле трансформаторной будки

Дарья Мельникова показала, как кормит сына грудью возле трансформаторной будки

, 10:09 Фото 81

Актриса в очередной раз удивила фанатов, опубликовав неоднозначное фото в своем Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @melnikovadsh

Звезда «Папиных дочек» 27-летняя Дарья Мельникова любит удивлять подписчиков в Instagram. Недавно актриса поделилась с поклонниками фотографией, на которой она кормит восьмимесячного сына Марка грудью.

Дарья сидит на ступеньке…трансформаторной будки, а на коленке у нее лежит малыш.

«Все контент, сын мой… и это тоже контент», — подписала в своем стиле снимок артистка.

Instagram @melnikovadsh

Некоторые подписчики высказали опасения, что артистка кормит ребенка в небезопасном месте. На этот комментарий Мельникова ответила, что «жить вообще небезопасно».

Кто-то из фолловеров высказался, что в таком возрасте уже поздно кормить грудью, но многие поддержали молодую маму и отметили, что она прекрасно выглядит. А короткая стрижка ей очень к лицу.

Одного из фанатов Дарья и вовсе вдохновила своим снимком на творчество.

«Стена будки, дверь стальная

(«Не влезай, убьет!»),

Даша с сыном, как родная,

Все сидит и ждет…» — сочинил четверостишие один из юзеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Мельникова одолжила у мужа костюм на фотосессию.

Читайте также

+14° Днём +20°
Ночью +10°
65.60
-0.02 72.62
-0.21
Гороскоп на 25 августа: Рыбы, расправьте крылья!

Последние новости

10:42
«Розовенький и разговаривает»: Супруга Петра Мамонова о состоянии актера после инфаркта
10:26
Видео: В Красноярске женщина с ребенком выпали из отъезжающего автобуса
10:09
Дарья Мельникова показала, как кормит сына грудью возле трансформаторной будки
9:55
Из дома московского пенсионера украли более 14 миллионов рублей
9:33
Чем домашняя консервация может быть опасна для жизни — мнение эксперта
9:15
Заморозки? Москвичам обещают похолодание в конце августа

Сейчас читают

В США арестовали шестерых пенсионеров за оргию в парке
«Спящая красавица»: Голая Гагарина дремлет в кресле завернувшись в одеяло — фото
«Красавчик, как и папа»: Валерий Меладзе показал повзрослевшего сына

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги