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  4. Видео: люди оказались заблокированы в машинах в результате серьезного ДТП в Москве

Видео: люди оказались заблокированы в машинах в результате серьезного ДТП в Москве

, 1:09 Эфирная новость 41

На 43-м километре МКАД столкнулись три грузовые машины.

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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Пожарные и спасатели ликвидируют последствия аварии на 43-м километре МКАД. Там столкнулись сразу три грузовые машины.

Вот первые кадры с места. Цементовоз от удара опрокинулся на бок, топливо разлилось по автотрассе.

Как сообщили в ГИБДД, движение по магистрали сильно затруднено, перекрыты несколько полос.

В результате ДТП пострадали два человека. Они оказались заблокированы в машинах, спасатели сейчас делают все возможное, чтобы им помочь.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крокодил стал жертвой страшной аварии в Подмосковье.

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