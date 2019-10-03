Видео: люди оказались заблокированы в машинах в результате серьезного ДТП в Москве

Пожарные и спасатели ликвидируют последствия аварии на 43-м километре МКАД. Там столкнулись сразу три грузовые машины.

Вот первые кадры с места. Цементовоз от удара опрокинулся на бок, топливо разлилось по автотрассе.

Как сообщили в ГИБДД, движение по магистрали сильно затруднено, перекрыты несколько полос.

В результате ДТП пострадали два человека. Они оказались заблокированы в машинах, спасатели сейчас делают все возможное, чтобы им помочь.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крокодил стал жертвой страшной аварии в Подмосковье.