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Крокодил стал жертвой страшной аварии в Подмосковье

, 22:32 Фото 111

Фотографии с места ДТП появились в социальной сети. Как рептилия оказалась на дороге — неизвестно.

Фото: ВКонтакте / Алексей Невзоров

Крокодил стал жертвой аварии, которая произошла в Подмосковье на Ярославском шоссе. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети, они же опубликовали кадры с места происшествия. Судя по фото, автомобиль «рассек» хвост рептилии.

Авария произошла недалеко от торгового центра «Мордовия».

Как пресмыкающееся оказалось на дороге не уточняется. Очевидцы предполагают, что крокодил мог сбежать из шапито, которое накануне давало представление в этом районе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автомобиль загорелся после столкновения с автобусом под Петербургом. На участке Волхонского шоссе в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля в среду, 2 октября.

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