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  4. Ласицкене рассказала о своих ощущениях после победы на ЧМ в Катаре

Ласицкене рассказала о своих ощущениях после победы на ЧМ в Катаре

, 5:08 Эфирная новость 15

Российская прыгунья в высоту вернулась в Москву после триумфального выступления в Дохе.

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Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир; 5-tv.ru

Россиянка Мария Ласицкене вернулась домой после триумфальной победы на международном чемпионате по легкой атлетике в Дохе.

Она взяла золото и стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. Спортсменку с цветами встретили в аэропорту «Домодедово».

«Я только пару дней сейчас такая веселая, счастливая, наслаждаюсь всеми поздравлениями, но при этом понимаю, что я должна буду вернуться, чтобы поддерживать этот статус», — призналась Ласицкене.

Спортсменка планирует отдых, впрочем, он будет недолгим — начинается подготовка к Олимпиаде в Токио.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой по прыжкам в высоту.

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