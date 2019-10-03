Ласицкене рассказала о своих ощущениях после победы на ЧМ в Катаре

Россиянка Мария Ласицкене вернулась домой после триумфальной победы на международном чемпионате по легкой атлетике в Дохе.

Она взяла золото и стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. Спортсменку с цветами встретили в аэропорту «Домодедово».

«Я только пару дней сейчас такая веселая, счастливая, наслаждаюсь всеми поздравлениями, но при этом понимаю, что я должна буду вернуться, чтобы поддерживать этот статус», — призналась Ласицкене.

Спортсменка планирует отдых, впрочем, он будет недолгим — начинается подготовка к Олимпиаде в Токио.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой по прыжкам в высоту.