Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой по прыжкам в высоту

В Катаре на Чемпионате мира по легкой атлетике у россиян сразу две победы за день.

Спортсменка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Она преодолела два метра четыре сантиметра, не оставив соперницам ни единого шанса.

Несмотря на то, что на этом турнире россияне вынуждены выступать в нейтральном статусе, их воле к победе остается только позавидовать.

Еще одно золото завоевала другая наша соотечественница Анжелика Сидорова. В прыжках с шестом она показала наилучший результат, преодолев планку на высоте четыре метра 95 сантиметров.

Спортсменка признается, что сама не до конца верит в произошедшее и пока чувствует лишь усталость и счастье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские гимнастки завоевали восьмое золото на ЧМ в Баку.