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Максим Галкин показал поклонникам фокус с iPhone — видео

, 6:48 Видео 51

Известный юморист выложил в сеть ролик, снятый в уборной.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Юморист Максим Галкин в своем аккаунте в Instagram опубликовал короткое видео, на котором показал поклонникам фокус с iPhone. Голый по пояс 43-летний супруг Аллы Пугачевой позирует перед зеркалом, стоя в уборной.

Шоумен в расстегнутых джинсах держит в руках гаджет и в определенный момент, улыбаясь, выпускает его из рук. Телефон падает вниз и тут же возвращается к своему владельцу. Видео сопровождается фрагментом известной песни группы ABBA.

«#магия», — оставил Максим Галкин короткий хэштег под публикацией.

Женская половина подписчиков мужа Примадонны отметила, что Максим Галкин находится в отличной форме и вполне сексуален.

«Ну, вы прям секси, красавчик»

«Девушки смотрят на брюки… хоть бы спали… хоть бы спали нафиг»

«Смешнее, чем это видео, ничего быть не может»

«Последнее видео десятки, когда вышел одиннадцатый»

«Ого! Да вы, батенька… фокусник, однако», — пишут восторженные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пугачева показала трогательное фото со своей большой семьей.

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