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Какое мясо самое вредное для человека? Отвечает диетолог

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По мнению специалиста по рациональному питанию Марины Ваулиной, самый «тугоплавкий» для человеческого желудка жир — гусиный.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / digifoodstock.com, imagebroker/Helmut Meyer zur Cap, FrankHoermann/SVEN SIMON, Moritz Wolf, Siegfried Grassegger

Диетолог и специалист по рациональному питанию Марина Ваулина в интервью изданию «Вечерняя Москва» рассказала, какое самое вредное мясо для человека. По ее словам, самый «тугоплавкий» для желудка жир — гусиный. За ним по тяжести усвоения идут утиный, бараний и свиной.

Марина Ваулина отметила, что многое все-таки зависит от способов приготовления и периодичности употребления подобной пищи.

«Многое зависит от способа приготовления и частоты приема такой пищи. Мясо, которое сварили, приготовили на пару или любым иным „диетическим“ способом, поданное с овощами, продуктами, содержащими клетчатку, усваивается гораздо лучше», — сказала Марина Ваулина.

Диетолог уверена, что даже хорошо приготовленный свиной шашлык насыщен жиром и частицами дыма, в которых наличествуют канцерогенные вещества. Несмотря на это, Марина Ваулина отметила, что красное мясо не способно спровоцировать онкологию, как утверждают некоторые специалисты.

Эксперт по рациональному питанию подчеркнула, что для поддержания своего здоровья на должном уровне необходимо во всем соблюдать меру. Можно употреблять даже различные «деликатесы», но не на регулярной основе.

При приготовлении мяса следует не увлекаться жаркой и не добавлять в него специи в избыточном количестве, в особенности соль. Его нельзя после размораживание длительное время держать в холодильнике. Диетолог советует не вымачивать мясо в соленых маринадах, а подержать его в кефире или в воде с соевым соусом или лимонным соком.

Марина Ваулина также дала рекомендации родителям — оградить детей от копченых колбасок и мясных нарезок. Для ребенка, по ее словам, более полезными станут куриное мясо, индейка или кролик.

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