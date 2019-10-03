Уникальные графические работы Константина Истомина теперь можно увидеть в Тверской картинной галерее

Важное событие и для ценителей искусства. Тверская картинная галерея пополнилась целым собранием работ одного из самых необычных живописцев начала XX века — Константина Истомина. Почти три десятка графических рисунков художника музей получил в дар от фонда «Возрождение традиций». Теперь это самая большая коллекция в России.

Уникальный «истоминский стиль» изучил Николай Иванов

Константина Истомина иногда называют главной загадкой русской живописи XX века. Революционер. Военный. Дипломат. На поиски наследия Истомина отправляемся в Тверской императорский дворец на берег Волги.

Тверская картинная галерея получила в дар от фонда «Возрождение традиций» 26 графических работ Истомина. Это самая большая коллекция в России, но в залах Путевого дворца ее так просто не найти. Нашей съемочной группе повезло. Идем в святая святых — запасники музея.

По правилам, графика может экспонироваться всего три месяца в году. Иначе бумага может просто разрушиться, поэтому в хранилище всегда температура 23 градуса, а влажность — не более 55%.

Истомин иллюстрировал книги, создавал декорации. Еще при жизни его картину «Вузовки» приобрела Третьяковская галерея. Истомин эмоционален за счет игры света, оттенков серого, ломаных изгибов. Как в работе «Девушка у стола».

» Он вообще не прописывал лица. Минимализм, но настолько фигура точно сделана. Характер человека. Движение», — рассказывает Владимир Биберин, заведующий научно-экспозиционным отделом Тверской областной картинной галереи.

Он как будто писал не людей, а обнаженные характеры.

Нет лиц и у героев «Общества в парке». Истомин словно подглядывает издалека, зрителя делает соучастником. По движению, по изгибам тел и жестам, можно придумать целый роман.

«Сейчас вот добавилась галерея из вновь найденных работ и она составляет кульминацию собрания. Люди, которые хотят заинтересоваться авангардом, Истоминым, они едут в Тверь», — говорит Сергей Ролдугин, народный артист России, основатель фонда «Возрождение».

Истомин из Тверской областной галереи отправляется в Третьяковку на время. В Москве готовят грандиозную выставку.

Эту картину Третьяковской галерее тоже передал фонд «Возрождение традиций». По характерному, словно сказочному сочетанию насыщенных цветов, несложно узнать кисть Бориса Кустодиева. Это портрет архитектора Щусева, его пока не выставляют.

«Произведение получило некие дефекты, царапины, содранности, прорывы холста. Все это можно поправить», — рассказывает Ольга Атрощенко, хранитель музейных предметов Третьяковской галереи.

Кустодиев и Щусев — оба учились в мастерской Репина. В годы революции судьба их развела. Щусев — автор Мавзолея Ленина и Казанского вокзала, у Кустодиева — это трудный период. Художник парализован, писал работы лежа.

«В 17 году он предлагает Кустодиеву написать его портрет, предлагая какую-то сумму, чтобы семья могла существовать», — рассказывает Ольга Атрощенко, хранитель музейных предметов Третьяковской галереи.

Портрет оказался в семье Щусевых. И за сто лет выставлялся лишь раз. Благодаря фонду «Возрождение традиций» после реставрации его смогут увидеть ценители творчества Кустодиева.

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