Российского туриста, арестованного в Таиланде за шутку с банкнотами из банка приколов, отпустили под залог

Российского туриста, задержанного в Таиланде за игрушечные деньги, отпустили из тюрьмы под залог. По словам супруги Вадима Екатерины Веденяпиной, ей пришлось заплатить более 650 тысяч рублей.

На странице в соцсетях девушка поблагодарила всех, кто помог собрать необходимую сумму.

«Собрано 252 274 рубля. Я благодарю каждого за эту помощь», — сообщила девушка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что турист из Екатеринбурга был задержан за неудачную шутку. Во время отдыха мужчина подарил местному бармену 50-долларовую купюру из «банка приколов». Таец юмора не понял. Он вызвал полицию.

Позже туриста обвинили в изготовлении и распространении фальшивых денег. Теперь он ждет суда. По местному законодательству екатеринбуржцу грозит до десяти лет тюремного заключения.